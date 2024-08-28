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Новости 19:59

Депутаты ЗакСа хотят поскорее рассмотреть законопроект о повышении доплаты молодым педагогам

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа хотят поскорее рассмотреть законопроект о повышении доплаты молодым педагогам

В комитете по образованию готовят законопроект об изменении оплаты труда учителям, сообщила 28 августа председатель комитета по образованию Наталья Путиловская во время обсуждения бюджета в парламенте. Депутаты рассмотрят эту инициативу в начале осенней сессии, написала "Фонтанка.ру". 

Вчера, 27 августа, увеличить доплаты молодым педагогам предложил губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи с Городским педагогическим советом. Ожидается, что выпускникам колледжей повысят доплаты до 4 тысяч рублей, выпускникам университета — до 5 тысяч рублей. Путиловская отметила, что молодые педагоги имеют самую низкую зарплату, когда приходят работать в учреждение. 

Депутат ЗакСа Денис Четырбок заявил, что парламентарии готовы "экстренно" внести поправки в закон об оплате труда. Они хотят, чтобы молодые педагоги получили доплату уже в октябре, пишет "Фонтанка.ру".

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Четырбок Денис Александрович 




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