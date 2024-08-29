Закончился срок подачи судебных исков о снятии конкурентов с выборов

С 29 августа кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать заявление о снятии своих конкурентов с выборов. Согласно действующему законодательству, обратиться в суд можно не позднее чем за восемь дней до первого дня выборов. В Петербурге голосование пройдет с 6 по 8 сентября. Жители города в эти дни будут выбирать представителей местных советов, а также губернатора и депутата Заксобрания по 18-му округу.

Некоторые кандидаты успели "запрыгнуть в последний вагон" с исками о снятии конкурентов. Так, Ленинский районный суд попросили снять сразу десять претендентов в совет МО "Адмиралтейский округ", в частности, представителей "Команды Барканова", которые баллотируются от СРЗП. Отметим, суд должен принять решение не позднее чем за пять дней до начала голосования.

Напомним, за последний месяц с выборов через суд были сняты десятки кандидатов. Чаще всего просили аннулировать регистрацию представителей КПРФ, СРЗП и самовыдвиженцев. Поводом для подачи исков становились размеры строчек в подписных листах, использование фотографий в агитационных материалах с нарушением авторских прав. ЗАКС.Ру уже рассказывал о неочевидных причинах для снятия кандидатов с выборов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру