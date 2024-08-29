Петербургские справедливороссы за два года потеряли лидирующие позиции в рейтинге отделений партии

Санкт-Петербургское отделение "Справедливой России — За правду" по состоянию на конец августа занимает 27 строчку в рейтинге среди всех региональных отделений партий в стране, выяснил ЗАКС.Ру. Согласно таблице, подготовленной для внутренней оценки эффективности ячеек СРЗП, петербургских партийцев обогнали в Москве, Дагестане и Омской области. Еще три года назад Петербург занимал лидирующие позиции.

Так, в 2019 году петербургское отделение партии занимало второе место, уступив лишь Челябинской области. В 2020 году СРЗП в Северной столице разделило седьмое место с Пермским краем, Астраханской и Самарской областями. В 2021 году городское отделение партии возглавило рейтинг одновременно с привычными лидерами: Чувашией и Челябинской областью.

Уровень эффективности работы партийцев оценивается по нескольким критериям. Среди них участие в выборах, деятельность депутатов в региональных органах законодательной и местной власти, социально-политическая активность, а также присутствие партии в местном медиаполе и другие.

Согласно отчету, на рейтинге петербургского отделения сказался выход из партии депутатов Заксобрания Петербурга, избранных от СРЗП, в апреле 2023 года — в таблице указано, что в парламенте у партии нет своих представителей.

Фото: ЗАКС.Ру