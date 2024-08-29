Прокуратура потребовала пересчитать плату за горячую воду в Василеостровском районе

В Василеостровском районе прокуратура проверила соблюдение жилищных прав граждан на бесперебойное обеспечение коммунальными услугами, об этом в ведомстве сообщили 29 августа.

В ходе проверки было установлено, что жители многоквартирных домов района лишились горячей воды на первые два месяца лета из-за гидравлических испытаний, что является нарушением. Прокуратура внесла представление в адрес гендиректора ресурсоснабжающей организации и потребовала пересчитать жителям домов плату за горячую воду в размере 1,3 млн рублей.

Напомним, что горячую воду жителям Василеостровского района должны были вернуть еще 5 июля. АО "Теплосеть" рассказывала "Фонтанке.ру", что неполадки в домах будут устранены в течение 16 июля. Партия "Новые люди", чтобы привлечь внимание к проблеме, на день организовала бесплатную баню.

Фото: ЗАКС.Ру