Суд по делу о нападении на губернатора Чибиса перенесли из-за нехватки присяжных

Первое заседание суда по делу о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перенесли почти на три недели, об этом 29 августа пишет ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Москаленко.

Заседание в Апатитском городском суде перенесли на 17 сентября. По словам адвоката, первое заседание не прошло, так как не удалось собрать достаточное количество присяжных заседателей.

"Пока для рассмотрения не набралась группа присяжных-заседателей, о которой ходатайствовали мы с моим подзащитным", – сказал Москаленко.

Напомним, что 4 апреля после встречи губернатора с жителями Апатитов на Чибиса напал с ножом местный житель. Это было первое нападение на руководителя субъекта России за 15 лет.

Фото: ЗАКС.Ру