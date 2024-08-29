В петербургских колледжах на судостроительные профессии увеличилось число бюджетных мест

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с помощником президента России Николаем Патрушевым заявил, что в колледжах города на судостроительные профессии выросло количество бюджетных мест на 20%, об этом 29 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Совещание прошло в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. На нем градоначальник и Патрушев обсудили подходы к определению кадровой потребности.

Также в беседе поучаствовали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, главнокомнадующий ВМФ Александр Моисеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, начальник Управления Президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков, полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан.

Губернатор Беглов отметил на совещании, что судостроение является одной из главных отраслей экономики Северной столицы.

Фото: пресс-служба Смольного