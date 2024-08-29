У Дурова изъяли все паспорта на период следствия

Парижский суд изъял у генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова все паспорта на период следствия, об этом 29 августа пишет ТАСС со ссылкой на члена коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирины Сидорову.

Она отметила, что, поскольку все паспорта Дурова были изъяты на период следственных действий, у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем.

Сейчас Павел Дуров имеет паспорта Франции, Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов и России.

Напомним, что суд отпустил предпринимателя под судебный надзор. На данный момент его обвиняют в в отказе предоставлять власти информацию о созданном им мессенджере, а также в соучастии в ряде преступлений.

Фото: соцсети Павла Дурова