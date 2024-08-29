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Новости 9:34

Суд в Париже отпустил Дурова под судебный надзор

фото ЗакС политика Суд в Париже отпустил Дурова под судебный надзор

Парижский суд отпустил основателя Telegram Павла Дурова под судебный надзор, сообщила 28 августа французская прокуратура. Он должен внести залог в 5 млн долларов.

Позже "РИА Новости" выложило видео, как Дуров покидает здание суда. Это означает, что предприниматель внес залог, и теперь он должен отмечаться в полиции дважды в неделю. Ему нельзя покидать Францию, поскольку судебное разбирательство может продолжиться.

Дурова обвиняют в отказе предоставлять власти информацию о созданном им мессенджере, а также в соучастии в ряде преступлений, совершенных злоумышленниками с использованием Telegram.

Напомним, что 24 августа Дурова задержали. Ему несколько раз продлевали срок задержания. Европейские СМИ также писали, что брат Павла Дурова был объявлен в розыск. 

Фото: соцсети Дурова


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