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Новости 14:54

Брат Павла Дурова был объявлен в розыск во Франции

фото ЗакС политика Брат Павла Дурова был объявлен в розыск во Франции

Брат генерального директора мессенджера Telegram Николай Дуров был объявлен в розыск во Франции, об этом 28 августа пишут европейские СМИ.

Как оказалось, ордер на арест Павла и Николая Дуровых был выдан еще в марте 2024 года. Николай Дуров также в свое время работал вместе с братом в социальной сети "ВКонтакте" и над созданием мессенджера Telegram.

Напомним, что Павла Дурова задержали вечером в субботу, 24 августа, во Франции. Местная прокуратура рассказала, по каким преступлениям предъявлено обвинение генеральному директору Telegram. В общей сложности его обвиняют в 12 преступлениях.

Фото: unsplash.com


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