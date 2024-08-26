Французская прокуратура назвала преступления, в которых обвиняется Павел Дуров

Французская прокуратура рассказала по каким преступлениям предъявлено обвинение генеральному директору Telegram Павлу Дурову, об этом 26 августа информация появилась на сайте ведомства.

Уточняется, что первое дело против Дурова было открыто еще 8 июля 2024 года. В общей сложности предприниматель обвиняется в 12 преступлениях. Среди них, например, соучастие в мошенничестве, соучастие в распространении наркотиков, соучастие в хранении детской порнографии и другие киберпреступления.

Также в прокуратуре уточнили, что срок задержания Павла Дурова кончается в среду, 28 августа. Следственные судьи обратились за консультациями к Центру по борьбе с цифровой преступностью и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством.

Напомним, что вечером в субботу, 24 августа, во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте предпринимателя не является политическим. Команда мессенджера при этом заявила, что Дурову нечего скрывать.

Фото: unsplash.com