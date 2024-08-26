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Новости 17:47

Президент Франции Макрон заявил, что арест Дурова не является политическим

фото ЗакС политика Президент Франции Макрон заявил, что арест Дурова не является политическим

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим, об этом 26 августа он написал у себя в социальных сетях.

"Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судом", – заявил французский президент.

Также, по словам Макрона, в социальных сетях есть много недостоверной информации по поводу ареста Павла Дурова. Президент Франции напомнил, что и в реальной жизни, и в социальных сетях должны соблюдаться установленные законы.

Напомним, что вечером в воскресенье, 24 августа, во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Команда мессенджера заявила, что их генеральному директору нечего скрывать.

Фото: социальные сети Павла Дурова


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