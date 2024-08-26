Telegram: Павлу Дурову нечего скрывать

Команда мессенджера Telegram 25 августа выпустила официальное заявление по поводу задержания своего генерального директора Павла Дурова. Они написали, что их основателю нечего скрывать.

Также в их заявлении говорится, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах. Утверждается, что модерация мессенджера соответствует отраслевым стандартам.

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Telegram отметили, что их приложением пользуется почти миллиард пользователей со всего мира.

Напомним, что вечером 24 августа Дурова задержали во Франции после того, как он вышел из частного самолета. По данным европейских СМИ, претензии французских властей вызывает отсутствие модерации в Telegram и отказ сотрудничать с французскими силовиками. Прокуратура Парижа анонсировала официальное заявление по ситуации с основателем Telegram на 26 августа. Российское посольство во Франции запрашивало разъяснения о причинах задержания Дурова, однако, по словам представителей ведомства, пока французская сторона не шла им навстречу. ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse сообщило, что российскому предпринимателю продлили срок содержания под стражей.

Фото: соцсети Дурова