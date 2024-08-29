В апреле-июне петербургские отделения партий тратили больше, чем получали

Во II квартале 2024 года в Петербурге 17 региональных отделений политических партий не имели ни доходов, ни расходов, сообщил 29 августа зампред Горизбиркома Олег Зацепа в ходе прошедшего заседания. Восемь отделений, по его словам, "показали какие-то цифры в отчетности, отличные от нуля". Совокупные расходы политических организаций превысили их доходы на сумму в 3,1 млн рублей.

— На начало [рассматриваемого] периода более 80 млн рублей находилось на счетах, а на конец периода — около 77 млн рублей. Идет избирательная кампания, мы по цифрам увидим, что она требует расходов от региональных отделений политических партий, — высказался Зацепа.

Всего во II квартале реготделения получили 71,9 млн рублей, а потратили 75 млн рублей. Самыми большими поступлениями и тратами отметилась "Единая Россия". Партия израсходовала почти 61 млн рублей при поступлениях на уровне 57,8 млн рублей.

КПРФ получила за три месяца 6,3 млн рублей, а потратила 7,6 млн рублей, сообщил Зацепа. Доходы "Справедливой России — За правду" составили 5 млн рублей при тратах в размере 4,5 млн рублей. "Новые люди" отчитались о поступлениях на уровне немногим более одного миллиона рублей, потратили они 855 тысяч рублей.

Отделение "Родины" получило "ровно один миллион рублей", сообщил Зацепа. Потратило оно немногим более этой суммы. "Яблоко" отчиталось о получении 327,5 тысяч рублей и расходах в размере 315,7 тысячи рублей.

Расходы ЛДПР и "Партии роста" полностью соответствовали доходам. Отделения этих партий сообщили о получении 382,5 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Эти же суммы они израсходовали.

В большинстве случаев деньги поступали на счета от других структурных подразделений партий. "То есть, как правило, имеется в виду собственно партия, зарегистрированная на федеральном уровне", — уточнил член Горизбиркома. По его словам речь идет о сумме в размере 67,3 млн рублей.

Еще 2,7 млн рублей поступило на счета в качестве пожертвований, вступительные членские взносы принесли партийцам почти 1,7 млн рублей. Юридические лица пожертвовали 2,5 млн рублей, физические — 239 тысяч рублей.

Больше половины расходов (40 млн рублей) составили перечисления в избирательные фонды кандидатов на предстоящих выборах. Еще 30,4 млн рублей ушло на содержание аппаратов региональных отделений и иных структурных подразделений партий. На проведение партконференций и съездов потратили 1,1 млн рублей, на пропаганду — 983 тысячи рублей, на проведение публичных мероприятий — 934 тысячи рублей.

— Иные не запрещенные законом расходы исчезающе малы, — подытожил выступление Зацепа.

Ранее Горизбирком опубликовал сведения о расходах кандидатов на выборах губернатора по состоянию на 26 августа.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру