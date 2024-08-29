В Петербурге открыли второй съезд Шкиперской развязки ЗСД

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии второго съезда Шкиперской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Васильевском острове, об этом 29 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый участок протяженностью 286 метров должен будет на 20 минут и десять километров сократить путь из южных частей Петербурга на намывные территории Васильевского острова.

"По прогнозам, численность населения на намывных территориях уже в следующем году составит 50 тысяч человек и продолжит расти. Людям нужно обеспечить комфорт. Поэтому развитие транспортной инфраструктуры намыва - одна из приоритетных задач городского правительства", – сказал Беглов.

На данный момент на участке продолжаются работы по созданию остальных съездов, включая пробивку Шкиперского протока.

Фото: ЗАКС.Ру