Петербургскую городскую среду признали лучшей в России

Петербург стал лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды, об этом 29 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Награждение прошло в Калуге. На нем присутствовала министр строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Награду получил комитет по благоустройству Петербурга.

"Первая премия за всю историю существования этого федерального проекта присуждена нашему городу. Это заслуженная награда, высокая оценка совместной работы Комитета по благоустройству, районов и муниципальных образований, всех петербуржцев", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также градоначальник отметил, что за несколько лет в Петербурге появилось 226 общественных пространство. До конца 2024 года в городе откроют более 50 территорий для досуга горожан.

Фото: ЗАКС.Ру