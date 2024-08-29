"Команду Барканова" сняли с выборов в МО "Адмиралтейский округ"

Ленинский районный суд Петербурга 29 августа отменил регистрацию десяти кандидатов в депутаты МО "Адмиралтейский округ" от партии "Справедливая Россия - За правду", сообщил ЗАКС.Ру глава местной администрации, кандидат Николай Крылов. С выборов сняли всю "Команду Барканова" - действующего главы муниципального образования Евгения Барканова, а также его соратников. Иски подали двое кандидатов от "Единой России". Барканов с единомышленниками незадолго до выдвижения вышли из ЕР.

Истцы Светлана Смольникова и Светлана Чедрик в своих заявлениях указали целый список оснований, по которым, как они считают, справедливороссов нужно снять с выборов. Так, в иске в отношении Барканова (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), говорится, что глава МО якобы мог пользоваться своим служебным положением в предвыборный период. Например, использовал в публикациях на ресурсах муниципалитета словосочетание "Команда Барканова". Обычно таким тегом сопровождались все материалы муниципалов. Конкуренты решили, что хэштэг создает положительный образ у кандидатов. Еще Барканова упрекнули в том, что он якобы распространяет агитматериалы, оплаченные за счет муниципалитета - таким АПМ сочли брошюры о работе совета, которые были отпечатаны еще до назначения выборов. Это не единственная муниципальная закупка, которая привлекла внимание единороссов-конкурентов. Раздачу наборов для первоклассников, которые ежегодно организуют многие муниципальные образования Петербурга, в иске сравнили с "подкупом" избирателей. Еще в исковом заявлении упоминается якобы имеющееся нарушение авторских прав при публикации в соцсетях. Сами кандидаты с такими замечаниями не согласны. Крылов, например, в суде попытался выяснить у истца, как тэг "Команда Барканова" мог повлиять на голосование. Ответа муниципал не дождался.

Иски были подан 28 августа, в последний возможный день для оспаривания регистрации кандидатов. Утром 29 августа суд принял решение объединить все десять дел в одно производство.

Напомним, Барканов возглавляет местный совет депутатов уже 10 лет. Он избирался от "Единой России". В 2024 году Барканов не смог одержать победу во внутрипартийном голосовании. Тогда он вышел из партии и подал документы для участия в выборах от "Справедливой России - За правду".

Константин Леньков / Фото со страницы Евгения Барканова "ВКонтакте"