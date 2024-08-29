Малькевич потратил 893 тысячи рублей на избирательную кампанию в ЗакС

По состоянию на 26 августа пять кандидатов на довыборы в Законодательное собрание потратили на избирательные кампании совокупно 1,6 млн рублей, следует из опубликованной Горизбиркомом информации. Больше половины от этой суммы пришлось на медиаменеджера Александра Малькевича ("Единая Россия"), который успел использовать 893 тысячи рублей.

Всего на избирательный счет Малькевича поступило за время кампании немногим больше одного миллиона рублей. Это превышает половину от всех поступлений пятерых кандидатов. Всего им удалось привлечь 1,9 млн рублей.

На втором месте по собранным средствам оказался Андрей Денисов ("Новые люди"). На его счет поступило 500 тысяч рублей. Потратил он 350 тысяч рублей.

Коммунист Александр Михайлов собрал на избирательную кампанию 151 тысячу рублей и потратил 127 тысяч рублей. Выдвинутый от ЛДПР Евгений Ененков потратил 273 тысячи рублей.

Меньше других кандидатов привлек на свой избирательный счет Александр Колос ("Справедливая Россия — За правду"). Согласно данным ГИК, речь идет о 10 тысячах рублей, из которых он не потратил ни копейки.

Ранее стало известно, что четверо кандидатов в губернаторы совокупно потратили на избирательную кампанию 48,3 млн рублей. Из этой суммы 42,6 млн рублей израсходовал действующий градоначальник Александр Беглов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру