Кандидаты в губернаторы раскрыли доходы за 2023 год

Стали известны годовые доходы кандидатов на пост губернатора Петербурга. Самый высокий заработок оказался у действующего главы города Александра Беглова - за 2023 год он получил 8,9 млн рублей, а его супруга Наталья Беглова - 15,2 млн рублей. Остальные кандидаты в сумме за прошедший год заработали чуть больше 5 млн рублей. Эту информацию увидят избиратели на информационных стендах. Фотографию такого плаката опубликовал Telegram-канал "Ротонда" 29 августа.

На Беглова записано два земельных участка в Москве и Псковской области, дом в Псковской области, а также квартира и нежилое здание в Москве. Петербургская недвижимость у четы Бегловых есть только у супруги - здесь у нее одна из пяти квартир. Еще у нее в Петербурге есть гараж. Также у нее есть недвижимость в Краснодарском крае и Москве.

Депутат Заксобрания Максим Яковлев, который представляет на выборах губернатора партию ЛДПР, за прошедший год заработал 4,5 млн рублей. У его конкурентов Павла Брагина ("Зеленые") и Сергея Малинковича ("Коммунисты России") доход составил 213 тысяч рублей и 264 тысячи рублей соответственно. У Брагина есть доля в петербургской квартире. У Малинковича собственной недвижимости нет. Яковлев владеет квартирой, земельным участком и домом в Петербурге. Также на него записано нежилое здание в Крыму.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о расходах кандидатов в губернаторы на свою избирательную кампанию.

Напомним, выборы губернатора пройдут с 6 по 8 сентября. Также в эти дни будут выбирать депутатов в 110 муниципалитетах и депутата Заксобрания по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру