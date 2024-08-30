РКН требует не ускорять работу YouTube

Роскомнадзор потребовал от операторов связи не ускорять работу видеохостинга YouTube, об этом 30 августа пишет "Коммерсантъ".

Ведомство просит не воздействовать на трафик с целью воспрепятствования работе средств противодействия угрозам. Ранее некоторые операторы связи начали пробовать самостоятельно ускорить работу видеохостинга.

Письмо с соответствующим требованием начали рассылать в среду, 28 августа. По мнению специалистов РКН, ведомство ограничивает в стране доступ к запрещенной информации.

Также в письме указано, что операторы до 2 сентября должны будут предоставить отчет о принятых мерах. В самом РКН комментировать письмо не стали.

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