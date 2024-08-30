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Новости 10:47

РКН требует не ускорять работу YouTube

фото ЗакС политика РКН требует не ускорять работу YouTube

Роскомнадзор потребовал от операторов связи не ускорять работу видеохостинга YouTube, об этом 30 августа пишет "Коммерсантъ".

Ведомство просит не воздействовать на трафик с целью воспрепятствования работе средств противодействия угрозам. Ранее некоторые операторы связи начали пробовать самостоятельно ускорить работу видеохостинга.

Письмо с соответствующим требованием начали рассылать в среду, 28 августа. По мнению специалистов РКН, ведомство ограничивает в стране доступ к запрещенной информации. 

Также в письме указано, что операторы до 2 сентября должны будут предоставить отчет о принятых мерах. В самом РКН комментировать письмо не стали.

Фото: pixabay


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