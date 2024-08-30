Беглов встретил Вячеслава Володина в аэропорту Пулково

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прибыл в Петербург с рабочим визитом, об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

В аэропорту Пулково его встретил губернатор Петербурга Александр Беглов. В городе проведут совместное заседание Совета Госдумы и правительства Северной столицы.

Также пройдет встреча Володина и Беглова, на которой обсудят вопросы петербургской повестки. Помимо этого, председатель нижней палаты парламента посетит выставку "Мой Петербург" в парке "Россия – моя история". Экскурсию проведет губернатор Беглов.

Вместе с Володиным в Петербург также прибыли его заместители Александр Жуков и Иван Мельников, руководители фракций ЛДПР и "Новые люди" Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев, первые заместители руководителей фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Вяткин и Олег Нилов и многие другие.

Фото: пресс-служба Смольного