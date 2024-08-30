В Петербург прилетел глава МИД Венгрии

В Петербург прибыл министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, об этом 30 августа он рассказал у себя в социальных сетях.

Как уточнил венгерский политик, в Петербурге он встретился с главой "Газпрома" для того, чтобы обеспечить поставки газа в Венгрию. По его словам, Будапешт доволен сотрудничеством с Россией в этом вопросе.

Ранее Сийярто заявлял, что для его страны безопасность энергоснабжения это вопрос национальной безопасности.

Напомним, что также в Петербург прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Его в аэропорту Пулково встретил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Фото: социальные сети