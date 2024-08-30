Суды Петербурга рассмотрели более 300 исков от кандидатов в мундепы

Районные суды Петербурга зарегистрировали 336 административных исков, связанных с предстоящими выборами, сообщила глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале 30 августа. Чаще всего кандидаты шли с заявлениями об оспаривании действий ТИК в Смольнинский, Невский и Красносельский районные суды. Туда поступило 146 исков.

До апелляции в Городском суде добралось чуть больше половины всех исков - 193 дела. Рассмотрели 181. Горсуд отменил только семь решений районных судов. Лебедева в своем сообщении отметила, что информация о количестве исков не окончательная - некоторые данным могут поступить позже.

Напомним, накануне закончился срок подачи исков об оспаривании решений территориальных избиркомов. Часть претендентов в депутаты муниципальных советов обращалась с требованием зарегистрировать их в качестве кандидатов, другие, напротив, требовали отменить регистрацию своих конкурентов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру