В Госдуме похвалили систему среднего профессионального образования в Петербурге

На выездном совещании совета Государственной думы председатель комитета по просвещению Ольга Казакова заявила, что в сфере среднего профессионального образования наработки Петербурга "должны быть общим достоянием, достоянием всей страны", сообщили 30 августа в пресс-службе нижней палаты парламента.

Она также предложила провести заседание комитета по вопросам совершенствования системы среднего профессионального образования, опираясь на успешный опыт Петербурга.

Председатель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что "для многих Петербург — это столица образования". Он также отметил, что в Петербурге применяют "очень вдохновляющий подход", необходимый стране, а именно — открытие мастерских и лабораторий.

На совещание приехал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместители Александр Жуков и Иван Мельников, председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, первые заместители руководителей фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Вяткин и Олег Нилов и многие другие. Помимо образования они обсуждали темы многодетных семей, детских садов и социально-экономического развития Петербурга.

Фото пресс-службы Госдумы