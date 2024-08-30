В Петербурге закончились "нулевые чтения" бюджета

"Нулевые чтения" бюджета Петербурга на 2025 год завершились, об этом 30 августа в своем Telegram-канале заявил депутат Заксобрания, глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок.

Он напомнил, что комитеты и районные администрации запросили у города на свои нужды более 550 млрд рублей сверх запланированных расходов. Ранее Четырбок заявлял, что все пожелания реализовать не получится. По его словам, деньги будут выделяться преимущественно на зарплаты, образование, социальную сферу, здравоохранение.

Четырбок в своем посте также отметил, что проект бюджета города будет внесен в начале октября.

Напомним, что на строительство петербургского метро в 2025 году планируется потратить 35 млрд рублей. Это на 7 млрд больше, чем в 2023 году.

Фото: ЗАКС.Ру