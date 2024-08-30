В 2025 году на строительство петербургского метро потратят 35 млрд рублей

Представители комитета по строительству на "нулевых чтениях" заявили, что на строительство петербургского метро планируется направить 35 млрд рублей, написала 30 августа "Фонтанка.ру".

Издание также сообщает, что в комитете не просят выделять на эти цели дополнительные средства.

За два года финансирование строительства подземки выросло на 7 млрд рублей. В 2023 году было заявлено о 28 млрд рублей, в 2024 году — о 30 млрд рублей.

Напомним, что до 2030 года губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал открыть ряд станций метро: "Горный институт", "Казаковская", "Путиловская", "Богатырская", "Каменка", "Театральная", "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная".

Как ранее писал ЗАКС.Ру, строительство станции "Горный институт" завершено на 95%. По словам вице-губернатора Николая Линченко, до окончания работ "осталось немного". В конце 2023 года он говорил, что "Горный институт" откроют к 1 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру