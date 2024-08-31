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Новости 10:46

Силовики провел рейд после конфликта таксистов на Комендантском проспекте

фото ЗакС политика Силовики провел рейд после конфликта таксистов на Комендантском проспекте

В ГСУ Следственного комитета по Петербургу рассказали о рейде в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство участника конфликта на Комендантском проспекте, сообщили 30 августа в пресс-службе ведомства. 

По версии следствия, конфликт со стрельбой произошел из-за конкуренции в сфере такси. Во время него один из участников мог получить огнестрельное ранение. Из-за этого было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство группой лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. "е", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сотрудники правоохранительных органов задержали часть подозреваемых.

Также в пресс-службе СК отмечают, что сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вместе со специалистами МЧС России и Роспотребнадзора провели рейд в кафе на улице Фучика. Там могли находиться подозреваемые. В ходе проверки были найдены нарушения в сфере оказания услуг общепита и пожарной безопасности. Следователи установили четырех иностранцев с нарушением миграционного законодательства. 

Напомним, что 13 июля на Комендантском проспекте произошла стрельба между таксистами. Правоохранители задержали четырех подозреваемых, они проходили по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

фото ЗАКС.Ру


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