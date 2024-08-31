В Петербурге у сварщика отняли телефон, угрожая ножом

Полиция задержала мужчину, который подозревается в разбое из-за кражи телефона с угрозами, сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии правоохранителей, в ночь на 30 августа в полицию обратился 32-летний сварщик. Он рассказал полиции, что на Авангардной улице его знакомый якобы отнял у него мобильный телефон Honor 30, угрожая ножом. Материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.

В полиции отмечают, что 30 августа подозреваемый был задержан. Им оказался 26-летний неработающий житель Северо-Кавказского региона. Силовики возбудили уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Напомним, что 17 августа двое неизвестных отобрали у прохожего телефон, перевели с него 90 тысяч рублей, а потом вернули мобильник. Подозреваемые были задержаны.

Фото: ЗАКС.Ру