В Колпинском районе открыли движение по новым путепроводам

В день рождения Колпино на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе открыли рабочее движение по новым путепроводам, которые позволят автомобилистам избежать пробок на железнодорожном переезде в поселок Понтонный. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Утверждается, что на новом путепроводе установили шумозащитные экраны. Позднее появится 23-метровый надземный пешеходный переход. На Петрозаводском шоссе построят остановки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что реконструкция Петрозаводского шоссе будет продолжаться. Он также отметил, что в рамках проекта "Безопасные качественные дороги" в городе отремонтировано более 400 километров улиц и набережных, планируется сделать еще 100 километров до конца года. По его словам, движение было запущено по 13 новым объектам, что является рекордным показателем.

Напомним, что вчера, 30 августа, открыли второй путепровод Московско-Дунайской развязки, который улучшит связь между Московским, Фрунзенским и Красносельским районами.

Фото пресс-службы Смольного