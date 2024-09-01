Завершено расследование дела о наезде "Довлатова" на пешеходов на Наличной улице

Полиция завершила расследование дела о смертельном ДТП на Васильевском острове с трамваем "Довлатов", которое произошло в апреле 2024 года, об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители предъявили обвинение 46-летнему водителю трамвая. Ему вменяют нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств (ч.3 ст.264 УК РФ).

Как рассказали в полиции, следователи установили, что водитель не только нарушил ПДД, но и пренебрег должностной инструкцией, так как не проверил работоспособность всех тормозов трамвая.

Уточняется, что водитель свою вину признал. Дело направят в суд.

Напомним, что в апреле 2024 года трамвай "Довлатов" совершал обкатку без пассажиров и въехал в толпу пешеходов на углу Наличной улицы и улицы Одоевского. Одна петербурженка после аварии погибла.

Фото: ЗАКС.Ру