В Петербурге напечатали бюллетени для губернаторских выборов

В Петербурге завершили печать избирательных бюллетеней для голосования на губернаторских выборах, об этом 2 сентября сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Он отметил, что бюллетени доставлены в 64 территориальные избирательные комиссии Петербурга, а также в избирательные комиссии Мариуполя, где будут открыты экстерриториальные участки. Также Мейксин подчеркнул, что были изготовлены "специальные трафареты", которые позволят людям с особенностями зрения самостоятельно заполнять бюллетени.

Голосование пройдёт с 6 по 8 сентября. В эти дни петербуржцы будут выбирать губернатора, депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях и депутата Заксобрания по 18-му округу. На территории Петербурга будут работать 1951 "постоянный" избирательный участок и 46 участков в местах временного пребывания. Помимо Мариуполя, экстерриториальные участки будут созданы в Ленинградской и Псковской областях, а также в Карелии.

Фото: ЗАКС.Ру