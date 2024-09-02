На Камчатке нашли тела всех погибших из-за крушения вертолета

Спасатели МЧС завершили в Елизовском районе Камчатского края поисковую операцию после крушения МИ-8 Т. Тела погибших для опознания доставили в Петропавловск-Камчатский, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Камчатскому краю 2 сентября.

Специалисты обнаружили тела 19 туристов и 3 членов экипажа. Среди них, предположительно, мог быть финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин.

В Следственном комитете 2 сентября сообщили, что рассматриваются две предварительные версии причин крушения: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. В ведомстве отметили, что расследование продолжается.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил семьям погибших свои соболезнования и объявил 3 сентября днем траура в регионе.

"Крушение вертолёта МИ-8 — ужасная трагедия для всех нас", - написал Солодов в своем Telegram-канале.

Вертолет с туристической группой совершал 31 августа перелет в районе вулкана Вачкажец. В пункт назначения МИ-8 не прибыл, экипаж не выходил на связь. Поисковые работы начались в тот же день, была организована горячая линия. Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.3 ст. 263 УК).

фото МЧС по Камчатскому краю