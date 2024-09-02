РКН прокомментировал переименование каналов-иноагентов в Telegram

Каналы в Telegram, внесенные Минюстом в список иностранных агентов, обязаны продолжать указывать свой статус в каждом материале даже после переименования или смены адреса в интернете, заявили 2 сентября в беседе с РИА "Новости" представители Роскомнадзора.

Ранее признанные иноагентами каналы "Незыгарь"* и BRIEF** поменяли свои названия и продолжили выпускать материалы под новым брендом. При этом у BRIEF** сообщение о статусе иностранного агента было закреплено.

"Сменив название или адрес в интернете, каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов. За отсутствие указания на статус иноагента предусмотрена административная ответственность", – заявили в РКН, добавив, что метка должна присутствовать в каждом посте.

По данным РИА "Новости", надзорное ведомство рассматривает вопрос о привлечении администраторов упомянутых Telegram-каналов к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов (ч. 5 ст. 19.34 КоАП.).

Напомним, в августе Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей политика Юлию Галямину*** за подобное правонарушение.

*Минюст внес Telegram-канал "Незыгарь" в реестр иностранных агентов

** Минюст внес Telegram-канал BRIEF в реестр иностранных агентов

*** Минюст внес Юлию Галямину в реестр иностранных агентов

фото: unsplash