Из здания на Тимуровской улице выселяют незаконных арендаторов

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) и подведомственного учреждения СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) выселили незаконных арендаторов из здания на Тимуровской улице, сообщили 2 сентября в пресс-службе Смольного.

В пресс-службе отмечают, что ранее юрлицо арендовало часть здания, площадь которого около 1000 квадратных метров. В 2023 году договор был расторгнут, но помещения так и не были освобождены. Утверждается, что там размещались кафе, школа английского языка, салон красоты и другой малый бизнес.

Кроме того, в ККИ еще выявили, что данные документов не соответствуют фактической планировке.

Напомним, что 13 августа сотрудники ККИ освободили 27 незаконно используемых помещений. Их площадь составляла 8 000 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ККИ