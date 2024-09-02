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Новости 13:55

Беглов возложил цветы к памятникам воинам-десантникам

фото ЗакС политика Беглов возложил цветы к памятникам воинам-десантникам

Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 сентября, в День российской гвардии, посетил Парк Боевого братства, где возложил цветы к памятнику "Воинам шестой роты" и к бюстам воинов-десантников 6-й роты 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ, сообщила пресс-служба Смольного.

"Парк хранит память о подвиге десантников-гвардейцев из героической 6-й роты, воинов-афганцев. Это также востребованное место для отдыха у жителей динамично развивающегося Невского района, где идет активное жилищное строительство", – заявил градоначальник. 

В своем обращении к петербуржцам по случаю Дня российской гвардии, опубликованном ранее, Беглов также напомнил об истории гвардейских полков от Петра Первого до наших дней. Губернатор пожелал воинам-гвардейцам здоровья, бодрости духа и побед во имя Отечества. 

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский также присоединился к поздравлениям. В своем обращении он напомнил, что в июле президент России Владимир Путин после обращения петербургского парламента присвоил звание гвардейского Ленинградскому полку.  "Этот факт ещё раз подтверждает, что петербуржцы всегда остаются достойными продолжателями традиций героических предков", – цитирует Бельского пресс-служба ЗакСа. 

фото: gov.spb.ru


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