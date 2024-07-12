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Новости 16:54

Путин присвоил "Ленинградскому полку" звание гвардейского

фото ЗакС политика Путин присвоил "Ленинградскому полку" звание гвардейского

Президент Владимир Путин 12 июля подписал указ о присвоении 1486 мотострелковому полку наименование "гвардейского". Документ опубликован на портале официального опубликования нормативных актов. В Петербурге этот полк более известен как "Ленинградский". Присвоить ему почетное наименование просили петербургские депутаты. 

Депутаты Законодательного собрания в начале 2024 года направили обращение к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой поспособствовать в присвоении 1486-му полку звания гвардейского. Об этом парламентариев просили жены военнослужащих и мобилизованные, которые проходят службу в составе формирования в зоне специальной военной операции. В апреле экс-министр поддержал эту инициативу. 

Напомним, "Ленинградский полк" был сформирован после объявления частичной мобилизации в 2022 году. В основном в него попали жители Петербурга и Ленинградской области. 

Константин Леньков / Фото из соцсетей Константина Чебыкина


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