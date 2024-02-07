ЗакС, "Ленинградский полк" и выплаты детям мобилизованных

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 7 февраля утвердили обращение к министру обороны Сергею Шойгу о присвоении "Ленинградскому полку" наименования "гвардейский", приняли закон о выплатах спортивным тренерам, а также рассмотрели в первом чтении предложения о выплатах для детей мобилизованных участников СВО.

Петербургский парламент откликнулся на просьбы мобилизованных из подразделения "Ленинградский полк" и их жен о присвоении формированию почетного наименования "гвардейский". За одно заседание депутаты утвердили соответствующее обращение к министру обороны Сергею Шойгу. По словам парламентариев, это позволит закрепить важность военнослужащих из Петербурга и Ленобласти, которые принимают участие в специальной военной операции.

В третьем, окончательном чтении принят закон, по которому почетные спортивные судьи России, достигшие пенсионного возраста и проживающие в Петербурге, будут получать ежемесячную надбавку. Им будут доплачивать по 5 тысяч рублей. Сегодня под действие закона попадает 24 человека.

Инициатива, лишающая муниципалов права организовывать уборку на детских и спортивных внутридворовых площадках, прошла второе чтение. Эти полномочия собираются полностью передать районным администрациям, точнее, подведомственным учреждениям. Нынешняя редакция законодательства дает такие полномочия и муниципалам, и районным властям.

Депутаты приступили к рассмотрению законопроекта, который меняет порядок расчета минимальных торговых объектов в Петербурге. Смольный предложил определять норматив исходя из общей численности населения города, а не конкретного муниципалитета, как это было раньше. Некоторые парламентарии полагают, что некоторые районы могут остаться без магазинов, поскольку предприниматели могут предпочесть, например, Курортный район Центральному.

Еще одна инициатива, которая была рассмотрена в первом чтении, связана с поддержкой семей мобилизованных, а именно их детей. Смольный предложил при расчете среднедушевого дохода семьи не учитывать льготы и соцвыплаты для семей, в которых один из родителей был призван на службу в зону специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Таким образом эти семьи можно будет признать малообеспеченными - то есть претендующими на дополнительные меры поддержки.

Также 7 февраля в Мариинском дворце состоялась церемония подписания соглашения о межпарламентском сотрудничестве с Херсонской областной думой. Херсонская область стала первым регионом из новых субъектов России, чьи парламентарии начали тесно взаимодействовать с петербургским Заксобранием.



























Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру