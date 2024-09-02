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Новости 13:54

На "Авито" выставили на продажу здание бывшего Ленинградского отделения НИИ связи

фото ЗакС политика На "Авито" выставили на продажу здание бывшего Ленинградского отделения НИИ связи

Предприниматель Александр Ананченко за 2,57 млрд рублей выставил на продажу здание бывшего Ленинградского отделения Центрального НИИ связи на Варшавской улице, 11. На это 2 сентября обратило внимание издание "Деловой Петербург".

Утверждается, что в 2023 году Ананченко на торгах заплатил за здание более 651 млн рублей. Это примерно в четыре раза больше той суммы, которую он хочет получить за продажу. 

Здание на Варшавской улице было построено в 70-е годы. Оно имеет площадь 36,7 тысяч квадратных метров. 

Напомним, что 14 августа было выставлено на торги имущество Государственного института имени Вавилова на Васильевском острове. Торги начнутся 16 сентября. Стартовая цена — 3 млрд рублей.

Фото: Яндекс карты


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