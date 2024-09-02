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Новости 15:47

Ленобласть больше не сотрудничает с губернией в Норвегии

фото ЗакС политика Ленобласть больше не сотрудничает с губернией в Норвегии

Ленинградская область прекратила сотрудничество с норвежской губернией Нурланд, 2 сентября было опубликовано соответствующее постановление на сайте правовой информации.

Документ о разрыве соглашения о взаимодействии подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он вступает в силу с момента обнародования.

Соглашение между Ленобласть и норвежской губернией Нурланд было подписано в 2003 году. Согласно соглашению, Ленобласть сотрудничала с регионом и обменивалась опытом в различных сферах.

В 2024 году норвежское правительство сообщило о том, что собираются разорвать дипломатические отношения с Ленобластью. В этом же году норвежцы запретили россиянам въезд в страну с туристической целью.

Фото: ЗАКС.Ру


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