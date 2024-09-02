Горожане сдали более 13 тонн опасных отходов за последнюю неделю августа

Специалисты экологических служб за период с 26 августа по 1 сентября приняли от петербуржцев более 13, 2 тонн опасных отходов, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию 2 сентября.

На утилизацию и обезвреживание сотрудники комитета отправили автопокрышки, химические отходы, батарейки и аккумуляторы, оргтехнику, лампочки, термометры, просроченные лекарства и электронных сигареты.

Также аварийные экослужбы получили 367 сообщений по теме экологической безопасности от жителей города. ГУП "Экострой" выполнило 22 выезда для ликвидации аварийных ситуаций, разлива ртути или химического загрязнения. Их коллеги из СПб ГКУ "Пиларн" на прошлой неделе проверяли акваторию Петровского канала в Кронштадте из-за сообщения о вероятном разливе нефтепродуктов. В результате проведенного визуального мониторинга там нарушений обнаружено не было.

Напомним, неделей ранее горожане сдали 12,5 тонн опасных отходов.

фото пресс-службы Смольного