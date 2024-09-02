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Новости 17:11

Мосгорсуд смягчил приговоры фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

фото ЗакС политика Мосгорсуд смягчил приговоры фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Судебная коллегия Московского городского суда  рассмотрела апелляции адвокатов фигурантов дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова на приговор Хамовнического районного суда,  сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы 2 сентября.

В результате прошедшего заседания суд решил смягчить приговор коммерческому директору  "Осторожно, Media"  Кириллу Суханову с 7,5 до 5,5 лет заключения в колонии строгого режима. Бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву сроки сократили с 7 до 5 лет. Все трое обвиняются по статье о вымогательстве (п. "б" ч.3 ст.163 УК). 

Напомним, Суханов, Бигаев и Романовский были задержаны осенью 2022 года. По версии следствия, они могли требовать с главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 млн рублей за удаление порочащей его информации. Из троих фигурантов дела вину частично признал только Кирилл Суханов. 

фото ЗАКС.Ру


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