Мосгорсуд смягчил приговоры фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Судебная коллегия Московского городского суда рассмотрела апелляции адвокатов фигурантов дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова на приговор Хамовнического районного суда, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы 2 сентября.

В результате прошедшего заседания суд решил смягчить приговор коммерческому директору "Осторожно, Media" Кириллу Суханову с 7,5 до 5,5 лет заключения в колонии строгого режима. Бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву сроки сократили с 7 до 5 лет. Все трое обвиняются по статье о вымогательстве (п. "б" ч.3 ст.163 УК).

Напомним, Суханов, Бигаев и Романовский были задержаны осенью 2022 года. По версии следствия, они могли требовать с главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 млн рублей за удаление порочащей его информации. Из троих фигурантов дела вину частично признал только Кирилл Суханов.

фото ЗАКС.Ру