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Новости 18:59

В Петербурге в День знаний открылись 25 новых школ

фото ЗакС политика В Петербурге в День знаний открылись 25 новых школ

В начале учебного года свои двери для школьников впервые открыли 25 петербургских школ, сообщили 2 сентября в пресс-службе Смольного. Одну из них, в Невском районе, посетил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник поприсутствовал на церемонии открытия нового здания школы № 717 на улице Дыбенко. Учебное заведение расчитано на 1650 учеников. В школе есть два бассейна, спортзал, лаборатории для различных образовательных программ, мастерские, залы для танцев и гимнастики. В пресс-службе Смольного в очередной раз подчеркнули, что подобное оснащение – "петербургский стандарт". 

До конца 2024 года в Петербурге планируется открыть еще 10 школ. 

Во время посещения школы Беглов пообщался с молодыми педагогами, начавшими в этом году свою карьеру в образовательном учреждении Невского района. Школьников и их родителей он попросил поддержать начинающих специалистов. 

Напомним, 29 августа на сайте Смольного был опубликован проект закона о повышении доплат молодым педагогам. Ежемесячные выплаты для выпускников вузов после принятия этого закона составят 5 тысяч рублей, для выпускников колледжей – 4 тысячи рублей. 

фото gov.spb.ru


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