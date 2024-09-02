В Петербурге в День знаний открылись 25 новых школ

В начале учебного года свои двери для школьников впервые открыли 25 петербургских школ, сообщили 2 сентября в пресс-службе Смольного. Одну из них, в Невском районе, посетил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник поприсутствовал на церемонии открытия нового здания школы № 717 на улице Дыбенко. Учебное заведение расчитано на 1650 учеников. В школе есть два бассейна, спортзал, лаборатории для различных образовательных программ, мастерские, залы для танцев и гимнастики. В пресс-службе Смольного в очередной раз подчеркнули, что подобное оснащение – "петербургский стандарт".

До конца 2024 года в Петербурге планируется открыть еще 10 школ.

Во время посещения школы Беглов пообщался с молодыми педагогами, начавшими в этом году свою карьеру в образовательном учреждении Невского района. Школьников и их родителей он попросил поддержать начинающих специалистов.

Напомним, 29 августа на сайте Смольного был опубликован проект закона о повышении доплат молодым педагогам. Ежемесячные выплаты для выпускников вузов после принятия этого закона составят 5 тысяч рублей, для выпускников колледжей – 4 тысячи рублей.

фото gov.spb.ru