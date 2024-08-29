В Смольном подготовили проект закона о доплатах молодым педагогам

Комитет по труду и занятости Петербурга разработал законопроект о повышении доплат молодым педагогическим работникам. Документ появился в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного. Проект опубликовали через два дня после того, как губернатор Александр Беглов анонсировал новые меры поддержки работникам системы образования.

Так, молодым специалистам которые приступили к работе в госучреждениях в течение трех лет после получения высшего образования в соответствующей области, будут получать доплату в размере 5 тысяч рублей. Те, кто получил диплом о среднем профессиональном образовании - по 4 тысячи рублей. Сейчас размер доплат составляет 2 и 1,5 тысячи соответственно. Предполагается, что закон будет распространяться на правоотношения, возникшие после 1 сентября 2024 года.

Документ должен поступить на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Петербурга во время осенней сессии. Парламентарии рассчитывают принять закон в трех чтениях как можно скорее.

Напомним, с инициативой поднять выплаты молодым специалистам Беглов выступил на собрании с Городским педагогическим советом в БКЗ "Октябрьский" 27 августа.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру