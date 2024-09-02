В Росстате назвали самые популярные направления бакалавриата

Российские студенты при поступлении в вуз чаще всего поступают на юриспруденцию и лечебное дело, об этом 2 сентября сообщили на сайте Росстата.

Студенты, поступившие на бакалавриат, чаще всего выбирали юриспруденцию, экономику и педагогику. Те, кто выбирал специалитет, шли на лечебное дело, стоматологию и педиатрию.

Похожая ситуация обстоит и с теми, кто поступал в магистратуру. Чаще всего студенты выбирали тоже юриспруденцию и педагогику, а также менеджмент.

Напомним, что теперь студенты 76 университетов России смогут использовать электронные студенческие билеты и зачетные книжки с помощью портала "Госуслуги".

Фото: ЗАКС.Ру