Беглов внес в ЗакС законопроект о бесплатном проезде в транспорте для детей из многодетных семей

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес Заксобрание законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для всех детей из многодетных семей, сообщили 3 августа в пресс-службе Смольного. Изменения вносятся в Социальный кодекс города.

Раньше бесплатный проезд был доступен только несовершеннолетним из многодетной семьи, которые учились очно. Проект предполагает, что теперь платить не понадобится всем детям из многодетных семей до 18 лет. Кроме того, планируется, что студенты очных отделений до 23 лет из многодетных семей также не должны будут тратить деньги на билет.

Напомним, накануне эта инициатива получила одобрение от членов городского правительства.

Фото: ЗАКС.Ру