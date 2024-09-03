Кандидатка в депутаты МО № 72 от ЛДПР узнала человека, который похитил ее агитационный баннер

Действующий депутат МО № 72 Светлана Зайцева, которая принимает участие в выборах в округе в качестве кандидата от ЛДПР, рассказала, что с помощью записей с видеокамер смогла узнать человека, который в конце августа похитил ее агитационный баннер. Называть имя предполагаемой женщины в беседе с ЗАКС.Ру Зайцева пока не стала. Сейчас, по ее словам, в полиции есть материалы административного дела о порче агитматериалов (ст. 5.14 КоАП) в отношении неустановленного лица.

- Официально [в полиции] пока отказываются признавать, что лицо установлено, но камеры были изъяты, которые были на перекрестке. Эта дама очень хорошо видна. Это женщина молодая. Напоминает одного человека, но пока не буду говорить, кого, - рассказала Зайцева.

О своих догадках кандидатка сообщила правоохранительным органам. Зайцева добавила, что ей удалось оперативно компенсировать утраченный баннер — в этом ей помогли партийцы из ЛДПР. В беседе с ЗАКС.Ру кандидатка подчеркнула, что если в действиях злоумышленника будут установлены хулиганские мотивы, то ему может грозить уголовная ответственность.

- Очень жалко, что люди этого не понимают, - добавила она.

Напомним, о пропаже Зайцева рассказала у себя в социальных сетях 30 августа. Судя по опубликованным фотографиям, неизвестный снял баннеры с портретами кандидатов от ЛДПР со стенда, размещенного на платформе эвакуатора. В тот же день кандидатка обратилась за помощью к силовикам.

Ранее на порчу своих агитационных плакатов пожаловался бывший кандидат в депутаты МО "Литейный округ" Савва Федосеев. Он заподозрил в этом одного из местных муниципалов.

Константин Леньков / Фото из соцсетей Светланы Зайцевой