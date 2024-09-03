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Новости 17:38

Смольный готов потратить до 26,8 млн рублей на безопасность во время выборов

фото ЗакС политика Смольный готов потратить до 26,8 млн рублей на безопасность во время выборов

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности разместил 3 сентября закупку в "Электронном магазине" на оказание услуг по защите жизни и здоровья петербуржцев на городских избирательных участках. Максимальная сумма контракта составляет 22,3 млн рублей. Еще 4,5 млн рублей комитет готов потратить на аренду ограждений и металлодетекторов для УИК, организуемых вне пределов Петербурга.

В рамках первой закупки ежедневно в течение голосования за порядком в петербургских избиркомах будет следить тысяча человек. Еще 35 охранников должны будут работать суточно в период с вечера 5 сентября до вечера 8 сентября. Сотрудники охранной организации должны быть облачены в форменную одежду, иметь средства радиосвязи и уметь пользоваться специальными техническими средствами. Также от них требуются знания и навыки по действиям в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, комитет намерен арендовать 35 арочных металлодетекторов и 1,7 километра металлических фан-барьеров для 35 избирательных участков, организуемых на территории Ленинградской области. За аппараты планируется отдать до 1,8 млн рублей, за ограждения — еще 2,7 млн рублей. Подрядчик должен будет доставить их к местам голосования, установить их и демонтировать по завершении выборов.

В ходе Единого дня голосования в Петербурге состоятся выборы губернатора, муниципальные выборы и довыборы в Законодательное собрание по 18-му округу. Вне города организуют экстерриториальные участки для голосования только на выборах губернатора. Всего Горизбирком договорился об организации 91 УИК в Ленобласти, в Псковской области, Карелии и Мариуполе.

К настоящему времени на избирательных участках в Петербурге установлено 1,8 тысячи камер наблюдения.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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