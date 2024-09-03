Смольный готов потратить до 26,8 млн рублей на безопасность во время выборов

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности разместил 3 сентября закупку в "Электронном магазине" на оказание услуг по защите жизни и здоровья петербуржцев на городских избирательных участках. Максимальная сумма контракта составляет 22,3 млн рублей. Еще 4,5 млн рублей комитет готов потратить на аренду ограждений и металлодетекторов для УИК, организуемых вне пределов Петербурга.

В рамках первой закупки ежедневно в течение голосования за порядком в петербургских избиркомах будет следить тысяча человек. Еще 35 охранников должны будут работать суточно в период с вечера 5 сентября до вечера 8 сентября. Сотрудники охранной организации должны быть облачены в форменную одежду, иметь средства радиосвязи и уметь пользоваться специальными техническими средствами. Также от них требуются знания и навыки по действиям в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, комитет намерен арендовать 35 арочных металлодетекторов и 1,7 километра металлических фан-барьеров для 35 избирательных участков, организуемых на территории Ленинградской области. За аппараты планируется отдать до 1,8 млн рублей, за ограждения — еще 2,7 млн рублей. Подрядчик должен будет доставить их к местам голосования, установить их и демонтировать по завершении выборов.

В ходе Единого дня голосования в Петербурге состоятся выборы губернатора, муниципальные выборы и довыборы в Законодательное собрание по 18-му округу. Вне города организуют экстерриториальные участки для голосования только на выборах губернатора. Всего Горизбирком договорился об организации 91 УИК в Ленобласти, в Псковской области, Карелии и Мариуполе.

К настоящему времени на избирательных участках в Петербурге установлено 1,8 тысячи камер наблюдения.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру