В Петербурге камеры видеонаблюдения установили на 1828 избирательных участках

В рамках подготовки к выборам в Петербурге были установлены камеры видеонаблюдения на 1828 избирательных участках, сообщил 3 августа глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Сейчас проходит тестирование камер в помещениях для голосования.

Мейксин отметил, что в медицинских учреждениях и местах для голосования военных средств видеослежения не будет. В общей сложности речь идет о 123 участках.

Напомним, вчера, 2 сентября, в городе завершили печать избирательных бюллетеней для губернаторских выборов. Кроме того, вечером несколько десятков бюллетеней разлетелись на Большом Сампсониевском проспекте. На них были написаны фамилии кандидатов в МО "Парголово".

Голосование пройдёт с 6 по 8 сентября. В эти дни петербуржцы будут выбирать губернатора, депутатов местных советов в 110 муниципальных образованиях и депутата Заксобрания по 18-му округу. На территории Петербурга будут работать 1951 "постоянный" избирательный участок и 46 участков в местах временного пребывания. Экстерриториальные участки созданы в Ленинградской и Псковской областях, а также в Мариуполе и Карелии. Для военнослужащих в зоне СВО организовано 35 участков.

Фото: ЗАКС.Ру