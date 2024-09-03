Петербург принял 111 детей из Курской области

В Петербург приехали 111 школьников из Курской области, это вторая группа детей с августа 2024 года, об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

"Мы отправляем в Курскую область гуманитарную помощь, медиков. Но, конечно, самое главное – обеспечить безопасность нашему будущему, нашим детям. Мы пригласили курских ребят к нам, стараемся окружить их теплом и заботой, чтобы они чувствовали себя здесь как дома", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Смольном напомнили, что первая группа ребят прибыла в Петербург в августе, поэтому успела отдохнуть перед началом нового учебного года. Сейчас в петербургских школах учатся 248 школьников.

Также Петербург помог властям Курской области в приобретении компьютеров для удаленного обучения школьников.

Фото: пресс-служба Смольного