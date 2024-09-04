Беглов заявил, что Петербург в полном объеме сотрудничает с Беларусью

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город в полном объеме сотрудничает с Республикой Беларусь и планирует делать это и дальше, об этом 3 сентября сообщали в пресс-службе Смольного.

Такое заявление губернатор сделал на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Смольном.

"Санкт-Петербург придает большое значение реализации соглашений с Правительством Республики Беларусь", – сказал градоначальник.

Мезенцев подтвердил, что реализация соглашений происходит в полном объеме. Он напомнил, что Петербург, например, принимает поставки электробусов, автобусов и дорожно-строительной техники, развивая свою инфраструктуру.

В 2022 году в Петербурге прошло заседание XII Совета делового сотрудничества Петербурга и Беларуси, где была подписана "дорожная карта" по развитию сотрудничества на 2022-2026 годы.

Фото: ЗАКС.Ру