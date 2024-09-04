Как идет строительство ШМСД

Рабочее движение по первому участку новой Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) планируют запустить до конца текущего года. Впоследствии новая трасса должна будет избавить Петербург от пробок на одном из наиболее загруженных направлений – восточном – и станет частью обновленного транспортного коридора в Карелию, Мурманск, Архангельск и другие регионы.

Напомним, первый этап строительства ШМСД начался в марте 2021 года с развязки Западного скоростного диаметра (на Кубинской улице) с Витебским проспектом. Этот проект включает в себя, собственно, две развязки и участок основного хода трассы. Протяженность трассы составит 2,6 км. Здесь предусмотрено 6 полос для автотранспорта. Разрешенная скорость движения составит 110 км/ч, а пропускная способность рассчитана на 70 тысяч транспортных средств в сутки.

Витебская развязка соединит ЗСД с Широтной магистралью, что в перспективе обеспечит непрерывность трассы в направлении восточных районов Санкт-Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области. Закончить первый этап строительства власти города планируют к концу 2024 года.

Что такое ШМСД

Согласно Генплану Петербурга, Широтная автомагистраль скоростного движения с мостом через Неву является "одним из основных звеньев каркаса городских магистралей скоростного и непрерывного движения наряду с Кольцевой автомобильной дорогой и Западным скоростным диаметром". Создание Широтной магистрали должно обеспечить прямую связь восточных районов городской застройки с югом города и опосредованно через ЗСД с севером, выводя транзитные транспортные потоки на систему скоростных магистралей в обход улично-дорожной сети города.

Трасса проходит, говоря официальным языком, "внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов до примыкания к КАД севернее Кудрово и далее следует до пересечения с Мурманским шоссе".

Общая протяженность новой магистрали составит 32 км, на ней будет построено 13 транспортных развязок, 12 путепроводов на пересечении с улицами и 8 путепроводов на пересечении с ж/д путями. "Проект непростой ввиду строительства большого количества путепроводов и эстакад, а также огромного объема подготовки: необходимо переустроить более 230 км городских сетей, переоформить более 350 Га земли. Это очень масштабные работы, которые окажут позитивный эффект на экономику региона, дадут работу тысячам людей и заказы сотням предприятий", − объяснял в ходе презентации ШМСД на "Транспортной неделе – 2023" в Москве вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Согласно проекту, Широтная магистраль будет разделена на шесть участков:

1 участок – от ЗСД до Витебского проспекта;

2 участок – от Витебского проспекта до Союзного проспекта;

3 участок – от Союзного проспекта до улицы Коммуны;

4 участок – от улицы Коммуны (от границ Санкт-Петербурга) до КАД;

5 участок – от КАД до примыкания к федеральной автомобильной дороге М18 "Кола";

6 участок –от улицы Коммуны до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Колтуши".

"Город провел колоссальную работу по решению имущественных, правовых вопросов, переносу сетей, коммуникаций, согласованиям с железной дорогой и собственниками земельных участков. Эта работа не всегда видна, но она занимает до 80% реализации проекта. Построить иногда гораздо проще, чем решить эти сложнейшие юридические и технические вопросы", – отметил министр транспорта России Роман Старовойт во время своего визита в Северную столицу в начале августа 2024 года.

Согласно официальным данным, широтная магистраль позволит вывести с улиц Санкт-Петербурга транзитный транспорт, создать условия для обновления территорий "серого промышленного пояса" (более 4000 га) в непосредственной близости от исторического центра. Это территории, расположенные между историческим центром города и спальными районами, которые появились после 1960 г. Здесь нет регулярных планировок, развитой дорожной сети, большинство площадей исторически были заняты предприятиями и складами.

Выход вглубь России

Проект реализуется властями города в тесном партнерстве с соседним регионом. ШМСД и КАД-2 станут частью единого транспортного каркаса Петербурга и Ленобласти. Предполагается, что новые трассы помогут разгрузить трафик на существующих магистралях и также будут стимулировать промышленную и жилую застройку прилегающих территорий.

Так, широтная магистраль подключит опорную дорожную сеть Петербурга на востоке через КАД к трассе "Кола" и откроет путь по южному берегу Ладожского озера к Мурманску, Архангельску и через Вологду вглубь России. Тем самым ШМСД и КАД-2 войдут в состав перспективных транспортных коридоров, имеющих большое значение для Северо-Запада России – прежде всего для Карелии и Новгородской области.

В связи с этим реализация проекта Широтной магистрали скоростного движения происходит в координации с федеральными властями. "Толчок к развитию городской транспортной инфраструктуры в целом дал наш президент Владимир Владимирович Путин. Он подчеркнул, что Петербург и Ленинградская область – это одна агломерация. Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) соединяет нас с Ленинградской областью", - говорил Александр Беглов на августовской встрече с министром транспорта РФ.

В феврале 2024 года в ходе совещания под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, как сообщала пресс-служба Смольного, Санкт-Петербург и Ленинградская область согласовали подходы к строительству ШМСД и КАД-2. "Раскрытие градостроительного потенциала Санкт‑Петербурга и Ленинградской области требует реализации проекта ШМСД в первоочередном порядке. Новые скоростные трассы... внесут важный вклад в рост экономики двух регионов", – приводит пресс-служба слова губернатора города. Таким образом удалось синхронизировать строительство ШМСД и КАД-2 – как двух связанных между собою проектов.

Финансирование строительства второго, третьего и четвёртого этапов проекта ШМСД будет идти из федерального и регионального бюджетов, а также при участии внебюджетных источников (концессионеров). В марте 2024 года Смольный объявлял, что город получит из федерального бюджета 90 миллиардов рублей на строительство второго – четвертого этапов ШМСД.

Сейчас, как сообщает пресс-служба Смольного, город организует работу по выполнению поручений, данных президентом в январе на совещании по развитию Санкт-Петербургской агломерации, в том числе, готовит варианты минимизации стоимости 2-4 этапов Широтной магистрали скоростного движения. Плановый ввод в эксплуатацию второго-четвертого этапов ШМСД предполагается до конца 2030 года.

фото gov.spb.ru